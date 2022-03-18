Россиянам рассказали о пособии от ПФР, которое составляет около 20 427 рублей. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как уточняется, речь идёт о выплате для тех российских семей, которые принимают в семью ребёнка из детского дома. Рассчитывать на одобрение выплаты могут как усыновители или приёмные родители ребёнка, так и опекуны или попечители.

Отмечается, что в случае данного пособия, в отличие от многих других выплат, неважно, имеет ли претендующий на неё человек работу, и какие у него доходы. Выплата предназначается на каждого усыновленного ребёнка, но, как уточняется, она разовая.

Однако, если в семью берут ребёнка в возрасте до восьми лет или ребёнка-инвалида, то выплата увеличивается. Также выплата может быть увеличена до 156 тысяч рублей за каждого ребёнка, если семья усыновляет сразу несколько детей, являющихся братьями и сестрами.

Подать заявление на получение пособия можно в ПФР. Также потребуется предоставить все требуемые документы.

Ранее россиянам дали пояснение насчёт выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до 17 лет. Как отмечается, слухи об этой выплате распространились в Сети, однако официально их не подтвердили.