читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россиянам рассказали о пособии от ПФР, которое составляет около 20 427 рублей. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как уточняется, речь идёт о выплате для тех российских семей, которые принимают в семью ребёнка из детского дома. Рассчитывать на одобрение выплаты могут как усыновители или приёмные родители ребёнка, так и опекуны или попечители.

Отмечается, что в случае данного пособия, в отличие от многих других выплат, неважно, имеет ли претендующий на неё человек работу, и какие у него доходы. Выплата предназначается на каждого усыновленного ребёнка, но, как уточняется, она разовая.

Однако, если в семью берут ребёнка в возрасте до восьми лет или ребёнка-инвалида, то выплата увеличивается. Также выплата может быть увеличена до 156 тысяч рублей за каждого ребёнка, если семья усыновляет сразу несколько детей, являющихся братьями и сестрами.

Подать заявление на получение пособия можно в ПФР. Также потребуется предоставить все требуемые документы.

Ранее россиянам дали пояснение насчёт выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до 17 лет. Как отмечается, слухи об этой выплате распространились в Сети, однако официально их не подтвердили.

Вам может понравиться

В Сеть выложили видео с националистами ВСУ, устроившими “тихий час” в детском саду

В Сеть попали видеодоказательства того, как украинские военные и националистические формирования используют для своих целей объекты социальной инфраструктуры, сообщило издание «Царьград». Авторы опубликовали видеозапись, на которой националисты устроили себе «тихий

Коротченко: Украина не должна в будущем иметь собственные Вооруженные силы

Украина в будущем может иметь только полицию и Национальную гвардию, без Вооруженных сил, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. Кроме того, Киев не должен покупать вооружение на Западе, развивать собственный флот

В Японии напомнили Зеленскому про атомные бомбардировки со стороны США после слов о Перл-Харборе

Жители Японии резко высказались насчёт речи президента Украины Владимира Зеленского во время обращения к конгрессу США. Как сообщается, Зеленский, в частности, сравнил происходящие на Украине события с атакой Японии на
  • Анна
  • 18.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 марта – ясно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 18 марта – небольшая облачность, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 марта – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 марта – небольшой снег, до -3 °C | Королев: погода, 18 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 18 марта – ясно, до -1 °C | Армавир: погода, 18 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C |