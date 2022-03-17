Одно из подразделений националистического формирования «Азов» (запрещено в России) было разгромлено под населенным пунктом Троицкое, сообщает RT. Также издание опубликовало видеозапись, подтверждающую уничтожение боевиков.

По националистам были нанесены множественные удары из артиллерийских орудий Народной милиции ДНР. Сообщается, что подразделение разгромлено полностью, покинуть позиции никому из боевиков не удалось.

Напомним, что ранее официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал, что здание драматического театра в Мариуполе было уничтожено выстрелами из танка бойцами «Азова». Они хотели показать картинку обстрелов гражданского населения, которого на самом деле в культурном центре не было. Там находилась база националистов.