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Расстрел драматического театра в Мариуполе – дело рук националистического батальона «Азов» (запрещен в России), заявил представитель НМ Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Он пояснил, что неонацисты нанесли по зданию несколько ударов из танков, после чего создали выгодную для них картинку.

Они заявили, что культурный центр якобы бомбили войска РФ, используя «сверхмощные» бомбы. При этом в драмтеатре, по словам боевиков, находилось бомбоубежище, в котором скрывались мирные жители. Это опровергают эвакуированные из Мариуполя люди, которые заявляют, что в здании была оборудована база «Азова».

Напомним, что ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что все высказывания о бомбардировках войск РФ в мирных городах Украины – это ложь и манипуляция. Нападения на мирное население – дело рук националистических формирований, которые должны быть привлечены к ответственности.

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