Российские водители смогут получить скидку в размере 150 000 рублей на покупку нового автомобиля при сдаче старого. С таким предложением обратился к Минпромторгу директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный Подробности сообщает издание “Известия”.

Виктор Ковшевный предлагает возобновить ранее действующую программу, по которой россиянам предоставлялись скидки при сдаче старого автомобиля и приобретения нового авто отечественного производства.

Представители ассоциации уже направили письмо с предложением в ведомство. Ковшевный предлагает увеличить размер скидки с 50 000 до 150 000 рублей. Члены ассоциации говорят о необходимости создания реестра утилизаторов автомобилей на Госуслугах. Все они должны иметь лицензию на обращение с опасными отходами. Водителям, которые сдают автомобили на утилизацию, будут выдаваться специальные свидетельства.