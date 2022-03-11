Пользователи российского интернета атаковали аккаунта Белого дома в соцсети Инстаграм и ведут активный чат под каждой публикацией.

Русские комментаторы обосновались надежно в инстаграме Белого дома и под каждым постом юморят, обсуждают скорый дачный сезон, рассказывают друг другу о рецептах вкусных блюд.

Под последней публикацией в аккаунте Белого дома уже набралось больше 25 тысяч русским комментариев, а под предпоследним постом – более 80 тысяч.

Русские пользователи желают друг другу доброго утра, передают друг другу приветы из разных городов своей страны. Присутствуют и элементы национального юмора. Один из пользователей спрашивает, какими витаминами кормить медвежонка, чтобы у него закончилась линька.

При этом один из комментаторов отметил, что американцы не понимают русские комментарии, а в Штатах не работает опция перевода текста с русского. На что другие ему отвечают, пусть американцы учат русский язык.

Обращаются русские и к зашедшим в чат американцам и просят их писать только на русском языке.