В Министерстве обороны сообщили о нанесении ударов по военным складам и бронетехнике ВСУ.

Как было заявлено, российская армия активно применяет на Украине беспилотники, которые не только осуществляют разведку, но и наносят удары по военной инфраструктуре и боевой технике противника. На официальном канале Минобороны в соцсети «ВКонтакте» был опубликован новый ролик, на котором было продемонстрировано применение беспилотника «Форпост».

Согласно опубликованной информации, для атаки использовалось высокоточное ракетное оружие. Кроме того, было указано, что проводилась атака со средних и малых высот.

«Форпост», как уточняется, является лицензионной копией беспилотника Searcher 2, разработанного в Израиле. Сейчас он с начала и до конца собирается в России, при это в сборке используются исключительно российские детали.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о пяти сбитых беспилотниках ВСУ. Также было заявлено об одном сбитом вертолёте.