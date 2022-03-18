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За минувшие сутки системы ПВО и истребители российских ВВС сбили пять украинских беспилотных аппаратов, один из которых – это «Байрактар ТБ2» турецкого производства. Кроме того, неподалеку от населенного пункта Белки был уничтожен вертолет Ми-24, сообщает Минобороны РФ.

Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что продвижение ВС РФ за 24 часа составило около 10 километров. Войска взяли под свой контроль населенные пункты Пречистовка и Новомайорское, а также успешно продолжили специальную военную операцию.

Всего с ее начала было уничтожено почти полторы тысячи танков и иных боевых машин, 177 беспилотных аппарата, а также 182 вертолета и самолета. Ликвидация техники и складов с вооружением осуществляется в рамках демилитаризации Украины.

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