Россияне раскрыли, на что именно они откладывают деньги со своей зарплаты. Об этом рассказывает RT, ссылаясь на исследования центра «Зарплата.ру».

Согласно имеющейся информации, многие россияне копят деньги с зарплаты – этим озабочены 71% опрошенных. В основном они делают накопления на «чёрный день». Такой ответ дали 30% среди всех респондентов.

Почти также часто жители России копят на приобретение недвижимости – 24%. 18% опрошенных сообщили, что откладывают финансы на крупные покупки. Ещё 13% копят на будущий отпуск.

Около 6% респондентов копят на ремонт в своей квартире, а еще 1% – на дорогую технику. Кроме того, 8% опрошенных копят сразу на всё.

Среди тех, кто не может позволить себе откладывать деньги, 62% опрошенных объяснили это низкой зарплатой. Ещё 20% сообщили, что у них кредиты, из-за которых они не могут откладывать деньги. 13% россиян просто считают бессмысленным копить.

Ранее россиянам, которые имеют наличные деньги, напомнили о новых правилах, которое касаются размена больших сумм. К примеру, для размена суммы менее 40 тысяч рублей не требуется подтверждать свою личность.