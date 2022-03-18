читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россияне раскрыли, на что именно они откладывают деньги со своей зарплаты. Об этом рассказывает RT, ссылаясь на исследования центра «Зарплата.ру».

Согласно имеющейся информации, многие россияне копят деньги с зарплаты – этим озабочены 71% опрошенных. В основном они делают накопления на «чёрный день». Такой ответ дали 30% среди всех респондентов.

Почти также часто жители России копят на приобретение недвижимости – 24%. 18% опрошенных сообщили, что откладывают финансы на крупные покупки. Ещё 13% копят на будущий отпуск.

Около 6% респондентов копят на ремонт в своей квартире, а еще 1% – на дорогую технику. Кроме того, 8% опрошенных копят сразу на всё.

Среди тех, кто не может позволить себе откладывать деньги, 62% опрошенных объяснили это низкой зарплатой. Ещё 20% сообщили, что у них кредиты, из-за которых они не могут откладывать деньги. 13% россиян просто считают бессмысленным копить.

Ранее россиянам, которые имеют наличные деньги, напомнили о новых правилах, которое касаются размена больших сумм. К примеру, для размена суммы менее 40 тысяч рублей не требуется подтверждать свою личность.

Вам может понравиться

Советник главы ЛНР Мирошник рассказал о начале боевых действий за Северодонецк и Попасную

Народная милиция ЛНР установила контроль над населенным пунктом Рубежное и в настоящий момент ведет боевые действия за Северодонецк и Попасную. Советник главы республики Родион Мирошник рассказал, что подразделения НМ вышли

Коротченко: Украина не должна в будущем иметь собственные Вооруженные силы

Украина в будущем может иметь только полицию и Национальную гвардию, без Вооруженных сил, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. Кроме того, Киев не должен покупать вооружение на Западе, развивать собственный флот

Бывший конгрессмен Рон Пол: Госдеп втягивает США в Третью мировую войну

Американский Госдеп спятил окончательно и пытается втянуть Соединенные Штаты в Третью мировую войну, считает бывший конгрессмен Рон Пол. Он пояснил, что некоторые решения Вашингтона демонстрируют, что США совсем не выгодно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 марта – ясно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 18 марта – небольшая облачность, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 марта – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 марта – небольшой снег, до -3 °C | Королев: погода, 18 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 18 марта – ясно, до -1 °C | Армавир: погода, 18 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C |