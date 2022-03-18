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Россиянам напомнили о новом правиле, которое касается наличных денег и начинает действовать уже с 18 марта. Об этом рассказывает издание PRIMPRESS.

Как сообщается, речь идёт об обмене крупных денежных сумм. Так, ранее во время проведения в банке такой операции было необходимо подтверждать свою личность. Однако сейчас это требование немного изменилось.

Касается изменение размера суммы наличных до 40 тысяч рублей. В этой ситуации человеку, желающему провести размен, не нужно будет предъявлять свой паспорт. Подтверждать свою личность больше не потребуется и в той ситуации, если человек желает поменять купюры, если они были повреждены.

Кроме того, если человек меняет от 40 до 100 тысяч рублей, процедуру размена могут провести по упрощённой схеме.

Но, как уточняется, банки всё-таки могут потребовать от человека подтвердить свою личность, если операция будет вызывать подозрение у сотрудников банка.

Ранее россиянам рассказали, как следует хранить наличные деньги дома. В частности, рекомендуется спрятать деньги в местах, где мало света и нормальный уровень влажности.

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