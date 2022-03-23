В российских дилерских центрах новые автомобили расходятся быстро и их количество быстро уменьшается. При этом стоимость увеличивается с огромной скоростью. По этой причине россияне начали скупать новые автомобили в Казахстане.

Еще одна причина этому – в дилерских центрах Казахстана не принято навязывать дорогое дополнительное оборудование, нет и привычных нам необоснованных наценок. Платежеспособность у населения этой страны низкая, а новых машин сейчас больше, чем в России.

Наши соотечественники начали это понимать и бросились в Казахстан, где начали скупать не только премиальные модели, но вообще все автомобили, которых в России уже нет за эти деньги.

Евгений Бибер, директор дилерского центра в Костанае, рассказал, что количество покупателей сейчас увеличилось в десять раз, если сравнивать с февралем прошлого года.