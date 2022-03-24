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Россияне начали предлагать обменять свои машины с пробегом на недвижимость. Об этом рассказывает издание Gazeta.ru.

Как сообщается, такие объявления начали всё чаще публиковаться в Сети. За свои машины владельцы хотят квартиры, дачи или земельные участки. Объясняется это тем, что цены на автомобили в последнее время начали весьма сильно расти.

Так, один из продавцов намеревается обменять свой внедорожник Kia Mohave на квартиру в Махачкале. Свой автомобиль, выпущенный в 2021 году и имеющий пробег в 10 тысяч километров продавец оценил в семь миллионов рублей. Если же квартира стоит дешевле, то он желает доплаты. Отмечается, что автомобиль он купил за 6,2 миллиона рублей.

Аналогичных предложений сейчас найти можно достаточно много, что застало врасплох риэлторов. Ситуация объясняется тем, что автомобили уже подорожали, а стоимость недвижимость пока ещё сохранилась на прежнем уровне. Одна, как считают эксперты, когда стороны подойдут к заключению договора, они будут договариваться на понятных и привычных условиях. Также продавцам квартир рекомендуется продать их по самому верху рынка.

Недавно мы сообщали, что дилеры искусственно завышают цены на автомобили. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

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