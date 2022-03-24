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“Хотят запрыгнуть в телегу с добром, а получается, что прыгают на костях”. Так отозвался о действиях автодилеров вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, продавцы автомобилей искусственно завысили цены в 2 раза и выше.

В интервью радио Sputnik автоэксперт заявил, что сейчас нет особых оснований повышать цены на автомобили так сильно – с колебаниями валютного курса это никак не связано. Вероятно, дилеры действуют “на опережение”, создавая тем самым нездоровый ажиотаж, который ещё больше подхлёстывает цены вверх. По всей видимости, продавцы машин боятся возможного дефицита и уже сейчас пытаются продать товар по завышенной цене, полагает Хайцеэр.

По его словам, такая ситуация продлится недолго – в скором времени авторынок должен стабилизироваться за счёт поставок в Россию китайских и корейских автомобилей. Эксперт не исключил, что в такой ситуации могут вернуться и европейские и производители, чтобы не потерять рынок.

Вице-президент Национального автосоюза также дал совет пока повременить с покупкой машины. И тем более не приобретать транспортное средство в кредит в условиях высоких банковских ставок по займам.

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