Россиянам рассказали о выплате в размере 14 тысяч рублей, которую они могут получить в марте. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Речь идёт о выплате, которая назначается семьям при рождении первого ребёнка. Кроме того, эту выплату можно получить в том случае, если семья усыновила ребёнка. Выплата является ежемесячной, но уточняется, что выплачивается она только до достижения ребёнком возраста одного года.

Кроме того, для того, чтобы получить пособие, необходимо иметь определённый уровень доходов. Так, в среднем на одного члена семьи должно приходиться не более двух прожиточных минимумов – то есть, не более 32 150 рублей до вычета налогов.

Размер пособия равняется 14 306 рублям. Для получения выплаты требуется оформить заявление в МФЦ.

Ранее россиянам рассказали о возможности получения более 13 тысяч рублей в марте. Речь идёт о людях, которые оказались в сложной жизненной ситуации.