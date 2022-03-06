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Сразу несколько категорий российских граждан могут рассчитывать на сюрприз, который власти подготовили для них в марте. Новые денежные выплаты ожидаются в самое ближайшее время.

Так, одна из категорий – это люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Данный термин в первую очередь подразумевает отсутствие работы. Размер выплаты составит 13 241 рубль, но для ее получения человек должен стоять на учете в центре занятости населения. Государство окажет ему помощь в трудоустройстве, а также выплатит пособие, которое поможет разобраться с трудностями.

Кроме того, на выплаты в том же размере могут рассчитывать одиноко проживающие россияне и малоимущие семьи. Для получения средств необходимо написать заявление в ближайшем МФЦ или в органах социальной защиты.

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  • 03.03.2022
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