Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россиянам рассказали о выплате в размере около 7700 рублей, которую можно получить уже 1 апреля. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Уточняется, что речь идёт о выплате, которая предназначается для граждан, ухаживающих за ребёнком в возрасте до полутора лет. Рассчитывать на получение этой выплаты может мать ребёнка либо другой родственник, который взял на себя уход за ребёнком, если мать этого не может осуществлять в силу обстоятельств.

С 2022 года выплатой данного пособия занимается ПФР. Минимальный размер пособия составляет 7 678 рублей ежемесячно. Именно столько выплачивается, если на момент рождения ребёнка ухаживающий не работал. Выплачивается пособие до тех пор, пока ребёнку не исполнится полтора года.

Пособие выплачивается, как правило, третьего числа каждого месяца. Но в апреле эта дата выпадает на воскресенье. В итоге было принято решение перенести дату выплаты, и пособие россияне получат уже в пятницу, 1 апреля.

Ранее российским пенсионерам рассказали о выплате в размере 10 тысяч рублей. Получить эти деньги можно за вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса.

Вам может понравиться

В Китае осудили двуличие Вашингтона в отношении России

После войны в Ираке, развязанной Соединенными Штатами, американским политикам даже не стоило бы «открывать свой рот» на Россию, заявили авторы публикации в китайском издании South China Morning Post. Они пояснили,

Новак: у Европы нет альтернативы российскому газу

Несмотря на ограничения, которые европейские страны пытаются вводить в отношении импорта газа из России, заменить его ничем не получится. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. В интервью телеканалу “Россия 1”,

Стрингер RT показал на видео зачистку зданий в Мариуполе военными ДНР и РФ

Военкор издания Russia Today Андрей Филатов рассказал о зачистке зданий в районах Мариуполя, которые перешли под контроль ДНР. Он отметил, что в домах то там, то здесь, встречаются «улики», указывающие
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 марта – ясно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 24 марта – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 марта – небольшой снег, до 2 °C | Королев: погода, 24 марта – ясно, до 7 °C | Подольск: погода, 24 марта – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 24 марта – пасмурно, до 5 °C |