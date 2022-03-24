Россиянам рассказали о выплате в размере около 7700 рублей, которую можно получить уже 1 апреля. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Уточняется, что речь идёт о выплате, которая предназначается для граждан, ухаживающих за ребёнком в возрасте до полутора лет. Рассчитывать на получение этой выплаты может мать ребёнка либо другой родственник, который взял на себя уход за ребёнком, если мать этого не может осуществлять в силу обстоятельств.

С 2022 года выплатой данного пособия занимается ПФР. Минимальный размер пособия составляет 7 678 рублей ежемесячно. Именно столько выплачивается, если на момент рождения ребёнка ухаживающий не работал. Выплачивается пособие до тех пор, пока ребёнку не исполнится полтора года.

Пособие выплачивается, как правило, третьего числа каждого месяца. Но в апреле эта дата выпадает на воскресенье. В итоге было принято решение перенести дату выплаты, и пособие россияне получат уже в пятницу, 1 апреля.

Ранее российским пенсионерам рассказали о выплате в размере 10 тысяч рублей. Получить эти деньги можно за вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса.