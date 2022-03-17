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Жителям России пояснили информацию о денежных выплатах в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, которые будто бы должны быть в марте 2022 года. Об этом сообщает сетевое издание PRIMPRESS.

В источнике говорится, что слух о фиксированном пособии на каждого ребенка в возрасте до 17 лет пошел в сети интернет, дополнительно информацию передавали друг другу и жители в России. Теперь же большое количество людей уверены, что в марте получат на счет указанную сумму на каждого ребенка.

Официальный комментарий дали в Пенсионном фонде России. Представитель ведомства не подтвердил достоверность этой информации. Со слов эксперта, никаких денежных выплат на детей в марте текущего года не запланировано. А гражданам России порекомендовали в качестве источников читать официальные сайты, в том числе сайт Пенсионного фонда.

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