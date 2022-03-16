Россия собирается в будущем увеличивать своё сотрудничество с Турцией в энергетической сфере. Соответствующее заявление сделал директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в беседе с РИА Новости.

Как сообщил Пилипсон, страны также вместе работают над реализацией проектов, касающихся сфер нефти и газа. Согласно его заявлению, эти проекты идут по установленному плану. Помимо этого, Пилипсон указал, что в России оценили проводимую линию партнёров из Турции, указав, что они не поступаются национальными интересами и на них не оказало влияние давление извне.

Также специалист сообщил, что Россия намеревается и в дальнейшем наращивать с Турцией сотрудничество, выгодное для обеих стран, и ограничиваться исключительно энергетической сферой они не будут. Как указал Пилипсон, для этого есть весьма широкие возможности, даже с учётом сложившейся в мире обстановки.

Ранее мы сообщали, что из-за санкции в отношении России многие россияне обратили своё внимание на Турцию. Касается это не только туризма, но и, в частности, недвижимости.