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Турция в настоящее время буквально переживает российскую «атаку» инвестициями. Об этом сообщает «ИноСМИ», ссылаясь на турецкое издание Haber7.

Как сообщается, сейчас многие граждане России начали делать инвестиции в турецкую экономику. Объясняется этой позицией, которую Турция приняла по отношению к России из-за проводимой Москвой спецоперации на территории Украины, а также нежеланием Анкары вводить санкции против России.

В итоге многие россияне обратили внимание на Турцию, и это касается не только туризма, но и многих направлений экономики, в частности, экспорта или проживания в стране. Также из-за санкций многие россияне заинтересовались турецкими банками.

Однако сами жители Турции восприняли это положение дел не очень положительно, отметив, что теперь цены на жильё вырастут ещё больше.

Ранее эксперт Мехмет Перинчик заявил, что Турция может стать “окном в мир” для России. Он отметил, что Турция не планирует поддерживать антироссийские санкции.

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