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Россия является одной из стран, где наиболее дешевый бензин во всём мире. Об этом рассказывает издание РИА Новости со ссылкой на портал GlobalPetrolPrices.

Как сообщается, по информации на 14 марта, Россия находится на 11 строчке по наименьшей стоимости бензина с октановым числом 95. Так, россияне платят за один литр этого бензина всего лишь 0,431 доллар. Галлон обойдётся в 1,631 доллара.

США же в рейтинге по ценам на бензин занимают 83 строчку. Один литр того же бензина составляет в этой стране уже 1,239 доллара. Галлон стоит здесь 4,689 доллара. Всего же в списке находится 170 стран. Меньше всего стоимость бензина составляет в Венесуэле. Здесь один галлон бензина обойдётся всего лишь в 0,095 доллара.

Однако, если исходить из покупательской способности, то США оказываются на 4 месте, а Россия – уже на 17 строчке.

Ранее мы сообщали, что в США из-за решений Байдена цены на бензин начали расти. Произошло это из-за запрета на импорт нефти из России.

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