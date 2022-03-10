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Политика американского президента Джо Байдена в отношении России и импорта энергоносителей из страны оказалась недальновидной. Цены на бензин в США резко подскочили и снижаться, похоже, не намерены. Об этом пишут РИА “Новости”.

Информагентство сообщает, что сейчас цена одного галлона бензина (это примерно 3,7 литра) в США уже превысило 4 доллара, что для страны является рекордным показателем. Повышение цен происходит на фоне решения Байдена ограничить ввоз в Соединённые Штаты нефти из России.

При этом планы на увеличенные поставки из других стран, похоже, себя не оправдали. Во всяком случае переговоры на этот счёт в Саудовской Аравии, ОАЭ и Венесуэле не принесли особых результатов.

Решение ограничить ввоз в США энергоносителей из России Джо Байден принял в рамках расширения санкций из-за начала специальной военной операции в Донбассе.

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