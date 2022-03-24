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Режиссёр Никита Михалков дал комментарий внесению в чёрный список Латвии.

Как сообщается, всего в этом списке на данный момент находится более 25 представителей сферы развлечения и культуры из России. В частности, помимо Михалкова, в чёрный список были внесены Николай Расторгуев, Наталья Подольская, Стас Михайлов, Вика Цыганова, Полина Гагарина, Тимати, и некоторые другие артисты. Всем попавшим под санкции запрещается въезжать в страну. Решение о включении этих лиц в санкционный список было принято из-за того, что они поддержали спецоперацию, проводимую Россией на Украине.

Журналисты задали вопрос Михалкову о том, как он отнёсся к включению в чёрный список. В ответ на это режиссёр лишь поинтересовался у журналистов, где находится Латвия.

Недавно стало известно, что актриса Чулпан Хаматова нашла работу в Латвии. Ранее она заявила, что покидает Россию и в ближайшее время возвращаться не собирается.

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