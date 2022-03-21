Актриса Чулпан Хаматова, покинувшая России и заявившая, что не намерена в ближайшее время возвращаться на родину, нашла работу в Латвии. Она будет выступать в составе Нового Рижского театра. Об этом заявил его руководитель Алвис Херманис.

В своём сообщении в социальных сетях он назвал Хаматову “образцом гуманизма” и “русской совестью”, а также напомнил, что она не только актриса, но и руководитель благотворительного фонда. Художественный руководитель учреждения культуры заявил, что российская актриса уже в самое ближайшее время начнёт выступать в составе труппы театра. Первое время Хаматова станет участвовать в постановках на родном языке, подчеркнул Херманис.

О своём переезде в Латвию российская актриса заявила в конце прошлой недели. Свой отъезд она объяснила позицией по поводу ситуации вокруг Украины, где сейчас Россия проводит специальную военную операцию.