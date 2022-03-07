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Решение Роскомнадзора о блокировке доступа к Facebook, а также ввод ограничений в отношении сервиса TikTok привели к тому, что российские пользователи начали искать аналог зарубежным социальным сетям. Выбор пал на молодое отечественное приложение ЯRus, однако резкий массовый наплыв новых пользователей создал перегрузку на серверах.

Руководство социальной сети отмечает, что все технические неполадки будут устранены в ближайшее время и доступ к ресурсу будет восстановлен.

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев на сайте создали аккаунты более 2 млн пользователей. Также социальная сеть уже была подвергнута сильнейшей DDoS-атаке.

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