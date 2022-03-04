Президент России Владимир Путин заявил о выплате более семи миллионов рублей семьям военнослужащих, которые погибли на Украине во время спецоперации.

Соответствующее заявление Путин сделал во время заседания Совета Безопасности. Он отметил, что российские военные действуют мужественно и назвал их героями.

«На украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая «антиРоссия», годами создаваемая Западом у наших границ, нам не угрожала, в том числе ядерным оружием», – заявил Путин.

Кроме того, во время своего заявления Путин указал, что семьи погибших получат дополнительную выплату. Её размер, согласно его словам, составит пять миллионов рублей. В итоге, к 2,4 миллионам рублей будет добавлено ещё пять.

Помимо этого, Путин указал, что необходимы выплаты военным Минобороны РФ и прочих силовых ведомств, в случае, если они получили ранение во время спецоперации на Украине. В этом случае выплата сбудет равняться трём миллионам рублей.

Ранее мы сообщали, что в Китае начали прославлять Путина из-за спецоперации на Украине. Некоторые даже называют его “Путин Великий”.