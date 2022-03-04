читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент России Владимир Путин заявил о выплате более семи миллионов рублей семьям военнослужащих, которые погибли на Украине во время спецоперации.

Соответствующее заявление Путин сделал во время заседания Совета Безопасности. Он отметил, что российские военные действуют мужественно и назвал их героями.

«На украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая «антиРоссия», годами создаваемая Западом у наших границ, нам не угрожала, в том числе ядерным оружием», – заявил Путин.

Кроме того, во время своего заявления Путин указал, что семьи погибших получат дополнительную выплату. Её размер, согласно его словам, составит пять миллионов рублей. В итоге, к 2,4 миллионам рублей будет добавлено ещё пять.

Помимо этого, Путин указал, что необходимы выплаты военным Минобороны РФ и прочих силовых ведомств, в случае, если они получили ранение во время спецоперации на Украине. В этом случае выплата сбудет равняться трём миллионам рублей.

Ранее мы сообщали, что в Китае начали прославлять Путина из-за спецоперации на Украине. Некоторые даже называют его “Путин Великий”.

Вам может понравиться

В Пентагоне признали невозможность выиграть ядерную войну

В Пентагоне заявили о невозможности выиграть ядерную войну. С соответствующим заявлением выступил недавно пресс-секретарь ведомства Джон Кирби. Согласно заявлению Кибри, Пентагон отменил готовящиеся ракетные испытания. Так, ранее в США планировали
  • Анна
  • 03.03.2022
  • читать 1 минуту

Народная милиция ДНР сообщила о завершении окружения Мариуполя

Представитель Народной милиции ДНР Александр Петлюк высказался насчёт текущей ситуации на Украине. Согласно его заявлению, военнослужащие ДНР при поддержке российской армии завершают окружение Мариуполя. Он сообщил, что противник поспешно уходит
  • Анна
  • 02.03.2022
  • читать 1 минуту

Европейские страны начали отказывать России в импорте и экспорте

Европейские компании начали заявлять об отказе от продукции из России. Об этом сообщила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Её слова передаёт издание «Известия». Согласно её заявлению, об
  • Анна
  • 02.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 марта – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 4 марта – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 марта – облачно с прояснениями, до -4 °C | Королев: погода, 4 марта – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 4 марта – переменная облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 4 марта – пасмурно, до 6 °C |