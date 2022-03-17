Прима-балерина государственного академического Большого театра России Ольга Смирнова приняла решение о продолжении своей карьеры в Нидерландах. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Как отмечается, 30-летняя Смирнова стала примой в 2016 году. Противоречивые слухи о её уходе из Большого театра появились недавно. Так, согласно одним слухам, она ушла из театра, по другим – взяла отпуск продолжительностью на год. О последнем заявлял худрук балета Большого театра Махар Вазиев. Он также не исключал, что балерина начнёт работу уже не в России.

Теперь же стало известно, что продолжать карьеру Смирнова будет в Национальном балете Нидерландов.

«Ольга Смирнова приняла решение покинуть Большой театр России и продолжить свою карьеру в Национальном балете Нидерландов», – сообщил агентству источник из ГАБТ.

Ранее мы сообщали, что Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась за помощью к государству. Как было заявлено, из-за отказа голливудский студий сотрудничать отрасль оказалась под угрозой исчезновения.