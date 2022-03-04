Решение ведущих голливудских студий отказаться от сотрудничества с российскими кинопрокатчиками может полностью уничтожить всю отрасль кинопоказа в России. В этих условиях кинотеатры особенно остро нуждаются в поддержке государства. С таким заявлением выступила Ассоциация владельцев кинотеатров.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации вокруг Украины свою продукцию в Россию не будут поставлять студии Walt Disney, Universal, Warner Bros и другие “мейджоры”. Часть из них уже отменили премьеры в стране некоторых блокбастеров , которые потенциально могли бы принести кинотеатрам высокую прибыль.

По мнению владельцев кинотеатров, решение американских студий приведёт к потере до 80% от всей выручки. А отечественный кинорынок просто не сможет покрыть такие расходы за счёт размещения в кинотеатрах российских картин. В этой связи, считают в Ассоциации, власть должна начать реализацию какой-либо программы по поддержке отечественного кино в кинотеатрах.

Кроме этого, владельцы кинотеатров заявляют, что комплектующих, которые необходимы для демонстрации фильмов, хватит только до середины этого года. А их российских аналогов просто не существует. И этот вопрос необходимо тоже как-то решать.