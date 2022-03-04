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Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о важности недопущения столкновения РФ и НАТО.

Заявление Лукашевич сделал во время заседания Постоянного совета ОБСЕ по вопросу преступлений Украины против гражданского населения, которое состоялось 3 марта. Согласно заявлению Лукашевича, Запад игнорирует причины, по которым начался кризис на Украине и проводит агрессивную политику. Кроме того, он напомнил, что Запад забыл про Минские соглашения и блокаду жителей Донбасса, которая велась на протяжении долгого времени. Вместо этого Запад предпочитал во всём обвинять Россию.

Лукашевич также сообщил, что отправка Западом летального оружия Украине будет рассматриваться как безответственная политика, которая продолжит разжигать конфликт.

«Отправка киевскому режиму вооружений, которые могут быть использованы против российских военнослужащих и мирных жителей, создают категорически неприемлемые риски», – заявил Лукашевич.

Недавно экс-президент США Дональд Трамп обвинил в эскалации конфликта на Украине США и НАТО. По его словам, они должны были проявлять жестокость и силу.

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