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На Украине подходят к концу запасы ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как сообщается, об этой ситуации рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова. Согласно её заявлению, украинским военным необходимы припасы, снаряжение и летальное оружие. Javelin и Stinger, как отмечено в обращении Маркаровой, являются главным вооружением в противостоянии российской армии.

В связи с этой ситуаций посол напрямую попросила американских сенаторов поставить ещё больше вооружения в ближайшее время. Кроме того, Маркарова высказалась и о вводимых санкциях в отношении России, призвав ужесточить их.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин начал спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, и защите мирных жителей Донбасса.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что всё оружие, которое поставляется на Украину, будет уничтожено. По его словам, поставки оружия станут просто огромной тратой денег.

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