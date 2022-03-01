Западное оружие, которое США и НАТО намерены поставлять на Украину, будет уничтожено. Поэтому они просто зря тратят огромные деньги, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Он напомнил, что Североатлантический альянс и в особенности США с Великобританией заявили, что намерены и дальше отправлять на Украину свои самолеты с оружием и боеприпасами. Однако националистическим подразделениям и ВС соседнего государства эти поставки не помогут.

«Пусть поставляют оружие. Видимо, им деньги девать некуда. Россия проводит операцию по демилитаризации, и это вооружение будет уничтожено», – заявил аналитик.

Он также отметил, что в распоряжении РФ имеются высокоточные ракеты, которые позволят быстро уничтожить оружие с Запада и свести его усилия по разжиганию войны к минимуму.