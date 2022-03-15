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Посол России во Франции Алексей Мешков прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Об этом рассказывает издание РИА Новости.

Согласно заявлению Мешкова, если Украину примут в НАТО, то это грозит началом войны с Россией. Объясняя это, посол указал на то, что в доктринальных документах Украины указывается, что они могут попытаться захватить Крым вооружёнными методами. Таким образом, если Украина будет в этот момент входить в НАТО, то начнётся война между Россией и НАТО. В связи с этим Мешков задался вопросом, готова ли НАТО к такому развитию событий.

Высказался Мешков и по поводу поставок вооружения Украине от Запада. Как отметил Мешков, потраченные на это средства Западу следовало отдать беженцам, так как оружие приведёт к появлению новых жертв и будет уничтожено или передано ДНР и ЛНР.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков высказался насчёт готовности армии РФ к вооружённому столкновению с НАТО. По его словам, после завершения спецоперации на Украине российской армии нужно будет восстанавливаться.

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