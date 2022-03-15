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Вооруженным силам РФ после завершения спецоперации на Украине придется восстанавливаться, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что впереди армию ждет еще немало задач по демилитаризации соседнего государства.

По его словам, Североатлантический альянс много лет вкладывал огромные деньги в создание баз и иных объектов военной инфраструктуры. Поэтому после выполнения основных задач российским военным придется переключить внимание на эти самые объекты, разбросанные по всей территории Украины.

Помимо демилитаризации и денацификации, командованию армии РФ нужно также решать две дополнительные задачи – сохранение жизни бойцов и обеспечение безопасности граждан Украины, которые стали заложниками ВСУ и националистических батальонов.

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