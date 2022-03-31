В Италии в несколько раз увеличились тарифы на газ. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на посла России в Риме Сергея Разова.

Согласно его словам, выросли тарифы на газ и электроэнергию в Италии. Как Разов уточнил, тарифы возросли в два-три раза по сравнению с прошлыми ценами. Кроме того, посол указал, что также в Италии увеличились цены на продовольствие, это затронуло как минимум несколько видов. В некоторых случаях уже наблюдается дефицит определённых видов продовольствия в магазинах.

Посол уточнил, что причиной увеличения цен являются санкции, которые Италия ввела в отношении России. Он также подчеркнул, что это результат именно санкций, которые ввели страны ЕС, а не ответных действий, предпринимаемых Россией. Также он добавил, что в Италии растёт инфляция, которая уже выходит на рекордные показатели.

Ранее мы сообщали, что в Италии ожидается снижение ВВП из-за уменьшения туристического потока. Связано это с коронавирусом и нестабильной геополитической обстановкой.