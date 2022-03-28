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В Италии по итогам года может снизиться ВВП из-за ожидаемого уменьшения числа туристов. На фоне пандемии коронавируса и нестабильной геополитической обстановки желающих приехать в страну всё меньше – заявляют итальянские предприниматели, занятые в туристической отрасли.

В первом квартале уже заметно снижение. За первые неполных три месяца этого года страну посетило почти на 30% меньше туристов, чем в допандемийном 2019-м за тот же период. А в городах, куда приезжают полюбоваться предметами искусства, турпоток уменьшился сразу на 40%.

Больше всего сократилось число туристов из Восточной Европы из-за ситуации вокруг Украины. Также отмечено уменьшение числа туристов из США. Кроме нестабильной геополитической ситуации, причинами снижения интереса к Италии предприниматели называют “неуверенность из-за эпидемии коронавируса”.

Туристическая отрасль – одна из главных статей дохода для страны. Доля туризма в ВВП составляет до 15%. Ожидается, что по итогам года это доля уменьшится.

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