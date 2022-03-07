Российские пользователи больше не могут скачать игру Minecraft.

Как сообщается, игра пропала из онлайн-магазинов App Store и Google Store. Это неприятное изменение обнаружили недавно пользователи Apple и смартфонов на Android.

При этом столкнулись с такой проблемой, по всей видимости, только пользователи смартфонов из российского региона. В других регионах никаких проблем с данной игрой замечено не было.

Предполагается, что исчезновение Minecraft объясняется тем, что компания Microsoft, которая и владеет правами на данную игру, недавно заявила о приостановлении в России своей работы. Официальных комментариев по данному вопросу, однако, не последовало.

Отмечается, что Minecraft нельзя купить и в российской версии магазина Steam.

Ранее россиянам рассказали, что для них изменится после ограничения в России деятельности Mircosoft. Как было отмечено, для пользователей ПК изменения будут незначительными.