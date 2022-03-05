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Американская компания Microsoft, на операционной системе которой работает большинство персональных компьютеров в России, приостанавливает свою деятельность в стране По сообщению, которое распространил IT-гигант, это связано с санкциями, введёнными в отношении России из-за ситуации на Украине.

На компьютерах пользователей такое решение корпорации может сказаться незначительно, уверены специалисты. Пока речь идёт только о приостановке в России продаж продукции Microsoft. То есть об удалённой блокировке компьютеров c операционной системой Windows речи не идёт. Поддержка также не должна прекратиться.

По мнению экспертов, решение Microsoft может привести к отключению облачного сервиса и прекращению действия подписок, которые просто нельзя будет оплатить. Вероятно, с ограничениями начнёт работать Skype. Впрочем, специалисты считают, что данном случае может идти речь о прекращении функционирования платных сервисов. Базовый режим мессенджера будет работать и дальше.

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