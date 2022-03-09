Появилась версия, что польское правительство делает все для того, что присоединить к территории своей страны Западную Украину. Об этом рассказал Конрад Ренкас, западный публицист и аналитик.

Ренкас считает, что Польша не сделает ни одного шага до того момента, пока не поступит распоряжение НАТО. Далее же возможно, что зайдет в такие области, как Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская.

Также есть версия, что будет создан Польский национально-территориальный край, в который войдут Винницкая и Житомирская области.

Западный публицист рассказал об еще одном предположении. Вероятно польские власти в Варшаве продумывают вариант, который не связан с защитой граждан Польши, а направлен на разделение территории Западной Украины. При этом возможно, что уже сейчас готовится к одобрению в НАТО своеобразное «шефство» Польши над новой территорией Западной Украины. Есть вероятность, что это будет федерация, конфедерация или какой-то союз.