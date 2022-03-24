Политолог Марат Баширов рассказал, к каким последствиям для Европы может привести решение президента РФ Владимира Путина продавать газ европейским странам за рубли.

В своём Telegram-канале Баширов указал, что это решение является «очень серьёзным шагом». Он заявил, что страны ЕС будут вынуждены за рубли покупать российский газ, так как иначе это грозит коллапсом для всей европейской экономики. Политолог отметил, что покупатели могут отказаться от покупок газа, однако в таком случае им его не видать.

Кроме того, если Европа начнёт покупать газ за рубли, то США потеряют рычаг давления на покупателей. Но если будет принято решение об отказе приобретения российского газа за рубли, то цены на газ и электроэнергию вырастут ещё выше. Помимо этого, очень много граждан Европы лишатся работы. Это приведёт к бунту населения и экономическому хаосу.

Отмечается, что газа, который добывается в Европе, а также количества поставок из других стран, недостаточно для покрытия всех потребностей.

Ранее о переводе оплаты за российский газ в рубли высказался депутат Михаил Делягин. Отмечается, что он полностью поддержал это решение, но у него возникло несколько вопросов.