Экономист и депутат Госдумы Михаил Делягин высказался насчёт решения президента РФ Владимира Путина перевести оплату за газ, который поставляется из России в Европу, в рубли.

Как отмечается, о таком решении Путин заявил 23 марта. В своём Telegram-канале Делягин прокомментировал это решение, выразив ему полную поддержку. При этом депутат также озадачился некоторыми вопросами.

В частности, Делягину весьма интересно, почему решение о переводе оплаты в рублях было принято только насчёт газа. Кроме того, он задался вопросом, почему в рублях должны платить только страны-агрессоры, а также как быстро этот переход удастся реализовать и почему к этому решению шли так долго.

Как указал депутат, об оплате в рублях мечтал ещё Павлов в 1988 году.

Ранее в Германии заявили, что перебои с поставками российского газа приведут к дефициту продуктов и росту простудных заболеваний в стране. Об этом сообщает издание Die Welt.