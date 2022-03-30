Издание Русвесна пишет, что по украинскому аэродрому в Хмельницкой области нанесен мощный удар. В результате объект понес большой ущерб.

Это подтвердил Николай Мельничук, глава города Староконстантинова. С его слов атака имела серьезный характер и привела к существенному ущербу. Но люди при этом не пострадали.

Мэр города уточнил, что следствием удара по аэродрому стало уничтожение всех запасов ГСМ, что были в Хмельницкой области.

Мельничук рассказал, что в результате того, что авиабаза в Староконстантинове подверглась мощному удару, ликвидированы все запасы, которые были собраны с большим трудом как стратегический запас.

Россия проводит специальную операцию на Украине с конца февраля. Российский президент Владимир Путин назвал основной задачей защиту мирного населения и демилитаризацию и денацификацию страны.