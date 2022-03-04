Российский пилот, задействованный в спецоперации на Украине, рассказал о работе вертолётов. Его слова передаёт телеканал «Звезда».

Согласно рассказу пилота, вертолёты ВКС прикрывают наземные силы, которые принимают участие в спецоперации. Принимать участие в проводимых операциях им приходится весьма активно – в день бывает несколько десятков вылетов.

Отмечается, что в патруле госграницы задействованы многоцелевые Ми-8АМТШ и ударные Ми-24. Они оказывают в случае необходимости огневую поддержку или сопровождают армейские или гуманитарные колонны. Всего в спецоперации задействовано, по словам пилота, более сотни вертолётов.

Однако работа экипажа вертолётов весьма осложняется тем, что им приходится ходить на предельно малых высотах. Для выполнения таких маневров необходима постоянная концентрация.

Ранее мы сообщали, что ВСУ наносили удары по территории России в начале военной операции по защите мирного населения на Донбассе. Несколько инцидентов произошли в период с 24 по 26 февраля.