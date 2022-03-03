Согласно сообщениям Следственного Комитета РФ, в начале военной операции по защите мирного населения на Донбассе ВСУ наносили удары по территории России.

В частности, речь идёт о падении снарядов неподалёку от посёлка Широчанка (24 февраля) и в десятке километров от г. Приморско-Ахтарска (25 февраля). Оба населённых пункта находятся в Краснодарском крае. Как сообщается, на место обстрелов выехали сотрудники СК РФ. Там были обнаружены крупные воронки от взорвавшихся снарядов. Следователи СК России констатировали, что разлёт обломков представлял настоящую опасность для людей.

На следующий день, 26 февраля 2022 года, обстрелу подверглась воинская часть, находящаяся неподалёку от станицы Должанской (также Краснодарский край). Из сообщений СК РФ известно, что в результате обстрела не только был причинён ущерб военному имуществу Минобороны РФ (в частности, сообщается о двух уничтоженных передвижных радиолокационных станций) , но и получили ранения трое солдат ВС России. Какое именно оружие использовали представители Украины, не уточняется.

Подобные обстрелы стали причиной для возбуждения с российской стороны как минимум двух уголовных дел – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и умышленное уничтожение (ст. 317 УК РФ) или повреждение военного имущества (ч. 2 ст. 346 УК РФ).