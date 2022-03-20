Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские миллиардеры Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан покинули совет директоров организации Genesis Philanthropy Group (GPG), которая была ими и основана.

Как сообщается, это благотворительная организация, одной из задач которой является поддержка еврейских общин, находящихся по всему миру. Причиной ухода предпринимателей являются санкции, которые были введены со стороны Великобритании и Евросоюза. По имеющейся информации, бизнесмены уже заявили о том, что собираются оспорить эти санкции.

Отмечается, что GPG разослала электронное письмо, в котором сообщалось об уходе Авена, Фридмана и Хана. О введенных в их отношении санкциях не сообщалось, при этом было отмечено, что они ушли для того, чтобы организация могла остаться верной своей миссии и продолжать работу. Также было отмечено, что Авен, Фридман и Хан подвигали вперёд усилия организации по росту еврейской активности. Место ушедших бизнесменов займут Сэнфорд Кардин и Исраэль Гольдшмидт.

Ранее мы сообщали о том, что российский предприниматель Андрей Мельниченко решил оспорить введённые против него санкции. По его словам, эти санкции являются абсурдными и бессмысленными.

Вам может понравиться

Муратов: США готовят большую войну для всей Европы

Соединенные Штаты уже 8 лет ведут войну на территории Украины, хотя сейчас и стараются усиленно дистанцироваться от тех событий, которые происходят в стране. Вашингтон регулярно допускает агрессивные высказывания о поставках

Командование ВСУ даже не знает, были ли военнослужащие на складах во время атаки ракетой “Кинжал”

Командование ВСУ заявило, что не в курсе, были ли на складах с боеприпасами в Ивано-Франковской области украинские военнослужащие. Такое заявление ранее сделал представитель управления информации Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Россиянам с наличными деньгами рассказали о новом правиле с 18 марта

Россиянам напомнили о новом правиле, которое касается наличных денег и начинает действовать уже с 18 марта. Об этом рассказывает издание PRIMPRESS. Как сообщается, речь идёт об обмене крупных денежных сумм.
  • Анна
  • 18.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 марта – ясно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 20 марта – переменная облачность, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 марта – снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 марта – переменная облачность, до -2 °C | Королев: погода, 20 марта – переменная облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 20 марта – ясно, до 3 °C | Армавир: погода, 20 марта – небольшая облачность, до 3 °C |