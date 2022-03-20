Российские миллиардеры Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан покинули совет директоров организации Genesis Philanthropy Group (GPG), которая была ими и основана.

Как сообщается, это благотворительная организация, одной из задач которой является поддержка еврейских общин, находящихся по всему миру. Причиной ухода предпринимателей являются санкции, которые были введены со стороны Великобритании и Евросоюза. По имеющейся информации, бизнесмены уже заявили о том, что собираются оспорить эти санкции.

Отмечается, что GPG разослала электронное письмо, в котором сообщалось об уходе Авена, Фридмана и Хана. О введенных в их отношении санкциях не сообщалось, при этом было отмечено, что они ушли для того, чтобы организация могла остаться верной своей миссии и продолжать работу. Также было отмечено, что Авен, Фридман и Хан подвигали вперёд усилия организации по росту еврейской активности. Место ушедших бизнесменов займут Сэнфорд Кардин и Исраэль Гольдшмидт.

Ранее мы сообщали о том, что российский предприниматель Андрей Мельниченко решил оспорить введённые против него санкции. По его словам, эти санкции являются абсурдными и бессмысленными.