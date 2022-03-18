Один из крупных российских бизнесменов Андрей Мельниченко решил оспорить законность санкций, которые в его отношении ввёл Евросоюз.

В числе прочего бизнесмен будет доказывать в суде незаконность “заморозки” своей парусной яхты в порту итальянского города Триест. Мельниченко утверждает, что яхта и так никуда бы не вышла из порта, поскольку находилась на плановых работах по установке нового оборудования.

В целом же, персональные санкции Мельниченко назвал абсурдными и бессмысленными. А кроме этого подчеркнул, что не имеет никакого отношения к ситуации, которая сейчас происходит на Украине.

В санкционный список предприниматель, состояние которого оценивается почти в 14 миллиардов долларов, попал в начале марта. Андрей Мельниченко вместе с другими крупными российскими бизнесменам, по мнению ЕС, получает выгоду от сотрудничества с правительством России.

Ограничения предполагают, что с организациями, с которыми связаны предприниматели из санкционного списка, компании стран Запада не ведут никаких дел. Кроме этого, всем бизнесменам, попавшим под санкции, запрещено приезжать в Европу.