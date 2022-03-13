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Введение экономических санкций против России негативно скажется на бизнес-сфере, если своевременно не принять эффективные меры поддержки. Москва в этом плане работает на опережение и уже запустила колл-центр, собирающий и анализирующий поступающую информацию от пострадавших из-за новых ограничений предприятий.

В Петербурге же прислушиваться к предпринимателям, как и раньше, не спешат. Для реализации программы по поддержке бизнеса Смольный распорядился создать некую рабочую группу, которая должна якобы решить вопросы с оказанием помощи в решении различных проблем бизнесменов.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в «рабочую группу» войдут чиновники, депутаты городского парламента и представители бизнеса. Но какие задачи будет решать новая структура, на сегодняшний день неясно. Глава Северной столицы назвал лишь размытые цели на ближайшее время – провести мониторинг и оперативно реагировать на происходящее.

В то же время в Москве уже разработан целый комплекс мер по поддержке бизнеса, а запущенный колл-центр позволит властям города оставаться в диалоге с горожанами, в том числе с предпринимателями. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице уже ведется работа по сохранению рабочих мест, а также разрабатываются меры по импортозамещению и привлечению в город новых производств. Также градоначальник пообещал, что в ближайший год предприятия освободят от излишних изнурительных проверок.

Обещания Беглова оказать помощь, в свою очередь, многим кажутся лишь пустословием. Город в последние несколько лет перестал реагировать на проблемы простых людей. Ранее СМИ обращали внимание, что Смольный не проявил ни малейшего интереса к проблемам беженцев с Донбасса. Команда Беглова не стала организовывать ни лагеря для беженцев, ни пункты гумпомощи, что, в свою очередь, вызвало возмущение петербуржцев.

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