Губернатор Петербурга Александр Беглов обговорил с главой комитета по благоустройству Василием Пониделко вопрос монтажа остановочных павильонов на проспекте Героев. При этом после разговора с президентом России Владимиром Путиным Беглов настолько приободрился, что провел встречу непосредственно в приемной главы государства в Петербурге.

В ходе обсуждения Пониделко доложил Беглову, что адресная программа 2022 года предусматривает установку по четной и нечетной сторонам проспекта Героев в Петербурге двух остановочных павильонов. В свою очередь, глава региона подчеркнул, что такие павильоны остро необходимы. Беглов дал поручение профильным комитетам взять решение вопроса под свой особый контроль.

Как отмечают авторы телеграм-канала «Теория Элит», после аудиенции у президента накануне, 1 марта, Беглов настолько воспарил в облаках, что ведет дела прямо из приемной Владимира Путина. Там он теперь открыто принимает своих подчиненных.

Аналитики же выразили сомнение в том, что встреча петербургского градоначальника с президентом страны состоялась в первый день весны. Известно, что Путин в настоящее время занят глобальной внешнеполитической повесткой. По оценке политолога Дмитрия Витушкина, кадры встречи Путина и Беглова могли быть записаны еще две недели назад. Именно тогда градоначальник нанес визит в Москву.