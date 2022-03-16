Министерство обороны России выложило видеокадры, на которых показана брошенная и уничтоженная военная техника ВСУ, которая осталась на территории Херсонской области.

Днем ранее, Игорь Конашенков, официальный представитель российского Министерства обороны, рассказал, что российским военнослужащим в ходе выполнения спецоперации по проведению демилитаризации на Украине удалось взять под контроль на юге страны всю Херсонскую область.

На опубликованном видео можно увидеть скопления украинской бронетехники, которая приведена в негодность. На дорогах разбросаны различные ее элементы – это искореженные гусеницы, колеса, рамы.

Украинские ВС побросали свои грузовики и бронемашины, а также установки залпового огня не только на дорогах, но и в населенных пунктах. Частично брошенная украинская техника, показанная на видеокадрах, сгорела.