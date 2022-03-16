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Учёные установили, что часть доисторических наскальных рисунков могла быть создана совсем маленькими детьми. Об этом сообщает издание Journal of Archaeological Science.

Как сообщается, специалисты исследователи 180 древних наскальных рисунков. В их числе имелись и характерные контуры рук. Такие рисунки создавались за счёт выдувания окрашивающего пигмента через полый тростник или кость. Ранее также учёные предполагали, что созданием рисунков в основном занимались взрослые мужчины. Оказалось, что рисунки обычно создавались не отдельными людьми, а целыми группами.

Так, некоторые из рисунков были созданы с участием детей в возрасте от трёх до 10-12 лет. На их долю приходится около 20-25% всех найденных в пещерах рисунков. Кроме того, оказалось, что совсем маленьким детям, которые не могли создать такие рисунки самостоятельно, помогали другие люди. Это могли быть старшие дети, родители или другие члены племени.

Ранее учёные предположили, что на наскальных рисунках в Колумбии могут быть изображены представители древней мегафауны. На рисунках были обнаружены практически все животные, обитавшие в этих местах около 12-ти тысяч лет назад.

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