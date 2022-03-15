Учёные обнаружили, что на древних наскальных рисунках, которые были найдены в Колумбии, изображены представители мегафауны.

Речь идёт о наскальных рисунках, которые учёные нашли на скалах в Серраниа-де-ла-Линдоза. Рисунки изображают сцены охоты, а также взаимодействие людей с миром флоры и фауны. Кроме того, было найдено большое количество рисунков, изображающих представителей мегафауны. Это, в частности, прото-лошади, гомфотерии, древние представители из вида верблюдовых, а также другие животные.

По словам специалистов, на изображениях присутствуют почти все животные, жившие в этих местах около 12 тысяч лет назад. Было высказано предположение, что рисунки создавались на протяжении столетий с момента прибытия людей в регион. Увидев незнакомых ранее животных, древние люди начали подробно их зарисовывать.

Но другие учёные уверены, что рисунки были созданы позже, и изображены на них не столь древние животные Для разрешения этого вопроса специалисты планируют более точно установить дату создания рисунков.

Ранее учёные обнаружили, что древние люди повторно использовали свои орудия труда. Они предположили, что это связано с чувством ностальгии.