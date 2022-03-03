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В Windows 11 компания Microsoft добавила функцию, которая раньше в операционной системе никогда не применялась. В тестовой версии “операционки” появилась возможность привязать к ней банковские карты. Об этом сообщается на сайте разработчика.

Подобная функция облегчит пользование операционной системой тем пользователям, которые привыкли делать покупки во встроенном магазине Microsoft Store или часто приобретают игры для Xbox. Кроме того, система будет отслеживать подписки на различные онлайн-сервисы и при необходимости сможет самостоятельно списывать со счёта необходимые суммы.

Судя по данным, которые опубликовала Microsoft, в Windows 11 будет также функция быстрой привязки телефона, работающего на платформе Android. Уже при установки операционной системы она выдаст QR-код. Его можно будет считать с монитора телефоном, чтобы привязка смартфона произошла уже на этапе установки системы на компьютер.

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