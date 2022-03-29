Журналисты снова обратили внимание на странное поведение главы Управления соцпитания Петербурга Алены Мироненко. Она заняла этот пост недавно, и сразу после вступления в должность, уделила внимание поставщику школьного питания «Альфа-Провиант». О ее возможной связи с этим комбинатом ранее вышла целая статья. Вероятно, поэтому она удалила свой аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».

До работы в УСП Мироненко была заместителем главы комитета по госзаказу. При ней «Альфа-Провиант» успешно получал контракты в Калининском районе. Конкурентов компании снимали с торгов по надуманным причинам. Позже в ФАС подтвердили, что действия комиссии были незаконными. Тогда же комитет подал иск к ФАС, но в суде подтвердили правоту антимонопольщиков.

Примечательно, что в комитете не обратили внимание на председателя комиссии – некую Татьяну Морозкову. На тот момент она также была первым заместителем главы Калининского района. Именно эта чиновница всячески препятствовала допуску других компаний до торгов.

До Мироненко УСП возглавлял Алексей Барабанщиков. Вскоре после его критики в адрес Смольного чиновника уволили и попытались вменить ему уголовное дело. Мужчину хотели обвинить в помощи одному из участников торгов на поставку школьного питания в Пушкинском районе.

При этом торги проводились под контролем комитета по госзакупкам, а специалисты УСП лишь сверяли соответствие заявок участников санитарным нормам. Как именно Барабанщиков мог повлиять на торги – неизвестно.

Зато он критиковал Смольный за нежелание реформировать коррумпированную сферу соцпитания. СМИ не исключают, что заказчиком увольнения и уголовного преследования Барабанщикова может быть губернатор Александр Беглов и его друг Александр Захватов, чья невестка ранее работала в «Фирме Флоридан».

Также примечательно, что в начале марта владелица «Альфа-Провианта» получила из рук губернатора награду за заслуги в торговле.